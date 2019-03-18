Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве, сообщила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес.

Цель планируемых мероприятий, как говорится в сообщении Twitter, заключается в том, чтобы "защитить Родину [Симона] Боливара и [Уго] Чавеса от любой угрозы".

El Pdte @NicolasMaduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza! — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 17 марта 2019 г.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, латиноамериканскую страну покинули все дипломаты США.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего Боливарианскую республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и Вашингтоном.