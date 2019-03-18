18 Марта 2019
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Экономика В России

Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае

Переговоры для определения следующих шагов по ОПЕК+ на мировом нефтяном рынке приемлемо будет провести в мае, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с азербайджанским министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

Как передаёт "РИА Новости", глава российского ведомства в ходе встречи отметил "постепенный характер" предпринимаемых Москвой шагов по выполнению соответствующих обязательств.

"По его словам, для определения будущих шагов ОПЕК+ на глобальном нефтяном рынке было бы приемлемо провести переговоры в мае", — отметили в Минэнерго.

Напомним, сделка ОПЕК + действует с 2016 года. Как сообщало Накануне.RU, страны, подписавшие соглашение, планируют создать альянс для формирования глобальной энергетической политики.

ОПЕК, организация стран экспортеров нефти(2016)|Фото: 1big.ru

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Новак предложил провести переговоры по дальнейшим шагам ОПЕК+ в мае

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Теги: Александр Новак, Минэнерго РФ, ОПЕК, ОПЕК+, переговоры



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