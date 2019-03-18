В ближайшие дни ожидается очередная серия губернаторских отставок

В России Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе.

Времени для кадровых решений остается немного, исполняющим обязанности губернаторов необходимо будет готовиться к выборам. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства на этой неделе будет заниматься "региональной проблематикой", но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, отвечать не стал.

Как предполагается, в отставку могут уйти до шести руководителей регионов: глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтая Александр Бердников, глава Оренбургской области Юрий Берг и Борис Дубровский - глава Челябинской области, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, среди причин недовольства губернаторами называются абсолютная утрата контроля над регионом и недоверие со стороны населения. Ранее мы уже сообщали, что Бердников "испытывает серьезные проблемы с популярностью". Имена двух других претендентов на увольнение "Проект" не называет.

Стоит напомнить, что недавно Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" также проранжировал всех глав регионов, составив примерно три равные группы от лидеров до аутсайдеров. Список замыкала Марина Ковтун, против которой дает показания бывший подчиненный, упомянутая и в публикации "Проекта". Слухи о возможности её отставки циркулируют уже около года.