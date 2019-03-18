18 Марта 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Перми вынесут приговор начальнику продслужбы вуза Росгвардии, обвиняемому в получении взяток

18 марта будет вынесен приговор высокопоставленному сотруднику Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, подполковнику Рустаму Файзерахманову.

Ему предъявлено обвинение в "получении должностным лицом взятки за незаконные действия". Как считает следствие, Нурлыгаянович, занимая пост начальника продовольственной службы института, дважды брал взятки.

Прокурор запросил для подсудимого 6 лет лишения свободы. Предположительно, приговор может быть смягчён наличием у Файзерахманова четверых несовершеннолетних детей.

В ходе следствия и судебного процесса, взяточник оставался на свободе, невзирая на тяжесть инкриминируемого ему преступления. Кроме того, с подсудимого не была взята подписка о невыезде. В промежутках между допросами, Нурлыгаянович продолжал исполнять свои служебные обязанности и имел возможность оказывать психологическое давление на свидетелей из числа сослуживцев-офицеров.

В настоящее время подполковник уволен из военного института, однако в связи с уходом на больничный остаётся в списках сотрудников, сообщает "Информационное агентство "Перескоп".

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В Перми вынесут приговор начальнику продслужбы вуза Росгвардии, обвиняемому в получении взяток

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Теги: Росгвардия, приговор, вуз, взятка



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