18 Марта 2019
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Политика За рубежом

Болтон заявил о "политической атмосфере в Вашингтоне", осложняющей переговоры РФ и США

Противники президента США Дональда Трампа используют любой прогресс в диалоге с Москвой как доказательство "сговора с Россией", заявил советник главы Белого дома Джон Болтон.

"Политическая атмосфера в Вашингтоне делает эту работу очень сложной", — цитирует его РБК.

При этом Болтон напомнил, что Вашингтон принимает жёсткие меры против Москвы, включая введение санкций.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале текущего месяца Трамп продлил на год антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. В соответствующем заявлении говорится, что действия Москвы до сих пор представляют чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Напомним также, с 2017 года в США ведётся расследование о предполагаемом "российском вмешательстве" в американские президентские выборы в 2016 году.

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Болтон заявил о "политической атмосфере в Вашингтоне", осложняющей переговоры РФ и США

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Теги: Джон Болтон, Дональд Трамп, США, РФ, российско-американские отношения



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