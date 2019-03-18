18 Марта 2019
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В Тюмени активизировались мошенники, которые представляются работниками соцстраха

В Тюмени активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками соцстраха, собирают личные данные граждан и навязывают им свои услуги.

Как сообщили Накануне.RU в Тюменском отделении Фонда социального страхования, злоумышленников интересуют ФИО, паспортные данные, банковские реквизиты и другие сведения, которые необходимы якобы для выплаты компенсации.

Кроме того, мошенники ходят по домам под видом работников фонда и предлагают жильцам приобрести технические средства реабилитации.

Как отметили в Фонде, выплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации и обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется Тюменским региональным отделением Фонда социального страхования. Это делается после заявления с предоставлением полного пакета документов, в который уже входят паспортные и другие необходимые сведения

В Фонде подчеркнули, что их сотрудники никогда не ходят по квартирам и не звонят для уточнения персональных данных.

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В Тюмени активизировались мошенники, которые представляются работниками соцстраха

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Теги: соцстрах, мошенники



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