18 Марта 2019
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Экономика В России

"Аэрофлот" увеличит выручку за счет платных услуг для пассажиров

"Аэрофлот" планирует в будущем довести долю дополнительных платных услуг в выручке с нынешних 6% до 20%.

Как сообщил гендиректор перевозчика Виталий Савельев, с этой целью для пассажиров будут введены новые дополнительные платные услуги. Новых инициатив насчитывается около 20, например: забрать багаж из дома или поздравить персонально с днем рождения на борту. Другие варианты Савельев не сообщил.

По словам главы компании, в скором времени "Аэрофлот" проведет в соцсетях опрос, в ходе которого попросит пассажиров оценить представленные варианты и добавить свои, сообщают "Ведомости".

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот " вернет бесплатные алкогольные напитки на рейсах в эконом-классе. Перевозчик назвал данную меру "возвращением сервиса, который был раньше". Также пассажирам эконом-класса будут предлагать дорожные наборы с тапками, маской, берушами. Что касается пассажиров бизнес-класса, то им будет предлагаться шампанское более высокой ценовой категории — Bollinger — на международных воздушных линиях. На внутренних перелетах уже предлагается шампанское высокого качества Drappier.

"Аэрофлот " отменил алкогольные напитки на рейсах длительностью более шести часов в 2010 году.

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"Аэрофлот" увеличит выручку за счет платных услуг для пассажиров

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Теги: Аэрофлот, авиакомпания



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Ранее 01.02.2019 00:14 Мск "Аэрофлот" возвращает бесплатный алкоголь в эконом-класс

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