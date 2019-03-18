Среди россиян растет спрос на перелеты в США

Жители России стали активно интересоваться поездками в США после снижения стоимости американской визы на три года до $160.

Кроме того, подешевел перелет из России в США. Так, в начале марта средняя цена билета составила 36 тыс. руб. - на 10% меньше, чем месяц назад. Продажи авиа билетов в США сократились на 35% в начале 2019 года после введения дополнительных сборов для получения визы. Однако после сообщений об отмене доплат, интерес на полеты с США увеличился на четверть.

В начале марта Москва и Вашингтон договорились отменить дополнительный взнос в размере $143 и взимать $160 за все виды виз, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в конце декабря 2018 года сообщалось, что стоимость многократной туристической и деловой американской визы до трех лет для россиян возрастет до $303. Это произошло с 1 января 2019 года за счет введения сбора за выдачу визы, основанного на принципе "взаимности". Такой же сбор Россия взимает с американцев за тот же тип визы.

Ранее МИД РФ сообщил, что из-за визовой блокады Россия и США могут лишиться авиационного сообщения. Там отметили, что в настоящее время срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85.