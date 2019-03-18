18 Марта 2019
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Лекарства от высокого давления признали опасными для здоровья

Стали известны результаты исследования, в ходе которого выяснилось, что лекарства, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.

Результаты огласило Европейское общество кардиологов. Речь идет о препаратах, содержащих нифедипин. Опыты показали, что использование высоких доз данного вещества было связано с повышенным риском остановки сердца. При этом у лекарств, содержащих дигидропиридин и амлодипин, такого побочного эффекта выявлено не было.

Как отмечают ученые, высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца, в то время как амлодипин действительно безопасен, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, Росздравнадзор отозвал с отечественного рынка французское лекарство от бронхита "Эреспал", которое ранее изготовитель запретил в связи с опасными для жизнипобочными эффектами.

Из обращения будут изъяты препараты данной марки, как в виде таблеток, так и сироп. Данный лекарственный препарат был изъят во Франции в связи с риском "вызвать нарушения сердечного ритма". "Эреспал" назначается для лечения заболеваний дыхательных путей.

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Лекарства от высокого давления признали опасными для здоровья

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Теги: лекарства, медицина



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