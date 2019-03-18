Стали известны подробности о новой пенсионной системе

Министерство финансов России и Центробанк РФ предлагают ввести для всех россиян добровольную накопительную пенсионную систему.

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Один из вариантов такой системы заключается в том, чтобы включить в нее всех граждан по умолчанию. Предполагается, что взносы в систему будут отчисляться с зарплаты. Сначала предлагается перечислять на накопительную пенсию 1% от зарплаты, на второй год взнос вырастет до 2%, затем до 3% и так далее, пока не достигнет 6%. Перечислять взносы будет работодатель, удерживая определенный процент с зарплаты сотрудника.

При этом россияне смогут отказаться от участия в этой накопительной системе, написав заявление. Однако стимулировать к участию в этой системе будут налоговыми льготами, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, альтернативную модель пенсионной реформы разработал Институт экономики роста им. Столыпина, набсовет которого возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Одним из основных новшеств является отказ от понятия пенсионного возраста – он будет наступать в зависимости от выработки нужного стажа. Если гражданин захочет уйти на отдых, а стажа не будет хватать – ему предложат заплатить государству за недостающие годы. Другая новация "столыпинцев" – ревизия льготных пенсий педагогов и работников "вредных" профессий, от которых в ряде случаев можно отказаться.

Предлагается установить минимальный стаж, необходимый для получения пенсии, на уровне 30 лет – для всех профессий и видов занятости, рассказал председатель набсовета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Титов.

Если нужного стажа не хватает, а на пенсию хочется – его можно выкупить, следует из предложений столыпинского института. Борис Титов объясняет, что для стабильности солидарной системы важно количество стажа, за который уплачены взносы, но накопить достаточную для выплаты пенсий сумму взносов можно только за весьма продолжительный период. Усугубляет ситуацию то, что 30 млн человек (по оценкам института) по разным причинам не могут доказать свой стаж. Как раз им предлагается возможность в любой момент докупить недостающий стаж.