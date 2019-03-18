А как тебе такое, Илон Маск? Житель Салехарда прокатился на лыжах с пропеллером

В Салехарде живет "Карлсон", которому передвигаться на лыжах помогает пропеллер.

В интернете появилось видео, на котором видно, как мужчина катается на лыжах с пропеллером за спиной. Устройство помогает спортсмену развить приличную скорость.

Как правило, в таких случаях используется двигатель от параплана, бензопилы или моторы от газонокосилки.

Это позволяет развить скорость до 100 км в час.

Видео уже посмотрели более 200 тыс. раз.