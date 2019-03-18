В Сочи произвел посадку самолет со сломанным крылом

Авиалайнер Boeing 737-800 приземлился в Сочи с технической неисправностью.

Самолет прилетел с Москвы. При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла, и на взлетно-посадочную полосу были направлены оперативные службы аэропорта. Самолет произвел благополучную посадку. На его борту были 106 пассажиров. Никто не пострадал.

Аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.

14 марта самолет Airbus А-320 авиакомпании "Ямал" не смог улететь из Ноябрьска в Уфу - в воздушное судно въехала спецмашина. Инцидент произошел во время подготовки к вылету. Сотрудники аэропорта выполняли противообледенительную обработку самолета с использованием специальной автомашины, однако водитель не справился с управлением и "протаранил" воздушное судно.

Airbus А-320 получил серьезные повреждения.