В Якутске прошел стихийный митинг, с требованием наказать мигранта-насильника

В Якутске вечером 17 марта прошел стихийный несанкционированный митинг.

Местные жители собрались на Комсомольской площади после того, как в этот же день пропала и была изнасилована одна из жительниц города. По некоторым данным, в изнасиловании подозревают мигрантов, которые уже задержаны.

По данным источников в правоохранительных органах, в преступлении подозреваются трое выходцев из Средней Азии, один из них задержан, в отношении двух других проводится проверка.

После окончания митинга, полиция распорядилась оцепить территорию местной мечети.

Сегодня с митингующими встретятся представители правоохранительных органов и руководство региона, сообщает РБК.