Расшифровка самописцев показала сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Стали известны первые результаты расшифровки бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8.

Согласно анализу специалистов, существует сходство крушения с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air. Как сообщила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, новая информация помогла выявить "отчетливые сходства" между двумя катастрофами. При этом она отказалась сообщить подробности расшифрованных данных, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, потерпевший крушение в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 перед падением набрал "необычайно высокую скорость". О результатах расшифровки "черных ящиков" со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Прежде чем пилот сообщил о проблемах и попросил разрешения резко набрать высоту: подняться до уровня 14 000 футов (4200 м) над уровнем моря — около 6400 футов (2000 м) над аэропортом, а затем попросил вернуться в аэропорт.

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение. В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.