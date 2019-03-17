Зузана Чапутова победила в первом туре на выборах президента Словакии
На выборах президента Словакии по итогам первого тура победила заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова. Избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов.
Адвокат из города Пезинок набрала 40,57%. Заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович набрал 18,66%. Два кандидата вышли во второй тур, который состоится 30 марта.
В первом туре выборов приняли участие 48,74% жителей страны.