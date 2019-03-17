Адвокат из города Пезинок набрала 40,57%. Заместитель главы Европейской комиссии Марош Шефчович набрал 18,66%. Два кандидата вышли во второй тур, который состоится 30 марта.

На выборах президента Словакии по итогам первого тура победила заместитель председателя внепарламентской либеральной партии "Прогрессивная Словакия" Зузана Чапутова . Избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов.

Зузана Чапутова победила в первом туре на выборах президента Словакии





