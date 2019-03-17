Saudi Aramco может купить до 30% в проекте "Арктик СПГ-2"

НОВАТЭК может продать государственной Saudi Aramco до 30% в проекте "Арктик СПГ-2". Об обсуждении условий сделки журналистам сообщил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

Вопрос о продаже доли обсуждался с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, но основные переговоры компания ведет. Ранее НОВАТЭК продал 10% проекта "Арктик СПГ 2" концерну "Тоталь", сообщалось, что таиландские деловые круги рассматривают возможность участия в проекте.

Проект "Арктик СПГ 2" предполагает строительство трех технологических линий мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на базе Утреннего месторождения. Запустить первую линию планируется в 2022 году.