Кудрин назвал сроки ослабления экономики США

Когда-нибудь экономика США ослабнет, но пока этого не случило из-за эгоистичной политики, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, доминирование американской экономики продлится на протяжении следующих 40 лет.

"Новая сфера войны - это экономика. В конечном счете [это] все равно приведет к тому, что США ослабнет, но пока, в ближайшие лет 40, США будут все-таки доминировать", - приводит его слова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, американские СМИ сообщили об угрозе банкротства Штатов из-за роста расходов на армию.