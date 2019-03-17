18 Марта 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

"Хватит сидеть дома!" В Москве оппозиция объединилась для смены курса власти

В Москве на Суворовской площади состоялся митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!". Мероприятие объединило оппозицию для смены курса власти, единым фронтом выступили представители "Партии Дела", "Левого фронта", движения "Новороссия", "Другой России", "Свободной России" и других организаций, передает корреспондент Накануне.RU.

Оргкомитет акции протеста был сформирован после январского митинга против передачи Курил Японии. Модератор сегодняшнего мероприятия, секретарь Федерального Совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин отметил:

"Мы на этой же площади отстаивали Курилы, сегодня мы пришли, чтобы сменить экономический курс и отстоять свои права!"

митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!", "Партия Дела"(2019)|Фото: "Партия дела"

правительство в отставку(2019)|Фото: Накануне.RU

Участники митинга выразили недоверие высшим властям Российской Федерации, а также правящей партии "Единая Россия", которые реализуют "неолиберальный курс, являющийся препятствием для полноценного развития российской экономики".

Как считают пришедшие на Суворовскую площадь, России необходима смена социально-экономического курса — в интересах народов страны, а не приближенных к бюджетной кормушке чиновников и транснационального капитала.

Координатор "Левого Фронта" Анастасия Удальцова напомнила, что 100 самых богатых семей России сделали свое богатство на природных ресурсах. По ее мнению, все это достояние должно идти в бюджет, и благодаря этому должно расти благосостояние каждого гражданина.

митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!", "Партия Дела"(2019)|Фото: Партия дела

Партия дела(2019)|Фото: Накануне.RU

Руководитель московского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольга Шалина заявила: "На митинге за свободу интернета было больше людей, чем у нас сейчас здесь. Но у нас перед ними есть важное преимущество. В прошлое воскресенье ребята выходили просто за возможность разговаривать и кликать мышкой. Я знаю, что на нашем митинге находятся люди, которые умеют не только кликать мышкой".

Стоит отметить, что акция прошла в годовщину переизбрания президента Владимира Путина на новый срок, присоединения Крыма к России, а также проведения в 1991 году референдума о сохранении СССР.

митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!", единая россия партия раскола(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!"(2019)|Фото: Накануне.RU

Представитель движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров пояснил, почему считает необходимой смену курса: "Пять лет подряд у нас падают абсолютные доходы населения, а по телевизору нам говорят, что у нас растет зарплата. У меня один совет властям: если вы не хотите, чтобы было, как во Франции, то отдайте то, что по праву принадлежит нам – верните нам пенсионный возраст, прежний НДС и укатывайте в свою заграницу! Оставьте нашу страну в покое!"

Францию сегодня вспоминали многие. Выступление члена Федерального Совета "Партии Дела", писателя Максима Калашникова было эмоциональным. Он отметил, что у протестующих должна появиться программа:

"Не надо сидеть дома! Призывают – "ой, давайте, как во Франции". Это провокаторы. Все начинается с первого шага. Первый шаг – это большие митинги с внятной программой, чего мы хотим, чего мы требуем от власти, и даже если она сейчас к нам не прислушается, завтра ее так заколбасит с приходом очередной волны мирового кризиса, что они вынуждены будут прислушаться. А потом на основании этих требований мы сформируем наше правительство народного доверия. Все начинается с таких общих манифестаций. Прежде всего – мы великий русский народ, а уже потом – красные, белые…"

Максим Калашников(2019)|Фото: партия дела

Алексей Лапушкин(2019)|Фото: Партия дела

По оценке организаторов, на митинге присутствовало около 2 тыс. человек.

Игорь Стрелков(2019)|Фото: Накануне.RU

митинг "За Россию! Справедливость! Новый курс!", "Партия Дела"(2019)|Фото: Партия дела

В принятой резолюции содержатся такие требования, как отставка правительства и руководства Центробанка, национализация природной ренты; преобразование госкорпораций в государственные предприятия; введение политики государственного протекционизма; развитие полноценных профсоюзов и другие.

национал-большевизм, Другая Россия, нацбол(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Хватит сидеть дома!" В Москве оппозиция объединилась для смены курса власти

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Теги: Алексей Лапушкин, Партия дела, За Россию Справедливость Новый курс, Максим Калашников, Анастасия Удальцова



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