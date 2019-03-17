Орешкин считает, что переезд в "Москва-Сити" повысит эффективность чиновников

Министр экономического развития России Максим Орешкин объяснил причины переезда ряда министерств в комплекс "Москва-Сити". По словам главы МЭР, это повысит эффективность работы чиновников, передает корреспондент Накануне.RU.

В 42-этажную башню "IQ-квартал" "Москва-Сити" переедет Министерство экономического развития, Минпромторг, Минкомсвязи и несколько ведомств.

"Здесь главный вопрос - повышение эффективности. Повышение эффективности работы и экономической эффективности. Если говорить об эффективности работы, то это новая среда, улучшенные коммуникации между сотрудниками. Главное, что теперь наше ведомство собирается в одном здании вместе с другими ведомствами, с которыми мы часто коммуницируем", - сказал Орешкин.

По словам министра, чиновникам удастся сэкономить на IT, оплате работы служб обслуживания здания.

В офисы "Москва-Сити" переедут порядка 5 тыс. сотрудников.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Максим Орешкин обещал после переезда повесить портрет экс-министра Алексея Улюкаева.