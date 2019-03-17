Безруков, Пореченков, Чадов, Пазенин и Галустян поддержали строительство в Екатеринбурге храма святой Екатерины

В первое воскресенье Великого поста православная церковь празднует Торжество православия. Это событие верующие Екатеринбурга отметили праздничным молебном. Его в сквере у Драмтеатра, где в будущем появится собор святой покровительницы столицы Урала, возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. На торжество съехались гости из столицы, которые поддержали строительство храма, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В числе молившихся были Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Егор Пазенко, Алексей Чадов, Михаил Галустян. Безруков, Пореченко и Позенко высказались в пользу строительство храма святой Екатерины, отметив, что он нужен городу. Также в Екатеринбург прибыл участник движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин, который поддержал проект и заявил, что форма протеста строительству храмов по всей стране одна и та же.

"Чтобы не дать построить храм, протестующие говорят, что не против собора, просто место не нравится. Потом это всё откладывается. Когда церковь находит другое место, противники опять говорят, что оно им не нравится", - сказал Кормухин.

Молебен, собравший 10 тыс. человек, посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат гордумы Тимофей Жуков, бизнесмен Игорь Алтушкин, музыкант Владимир Шахрин. Вместе с митрополитом Кириллом службу провели епископы Нижнетагильский и Невьянский Евгений, Серовский и Краснотурьинский Алексий, Ирбитский и Алапаевский Леонид и другие священники.

"Сегодня – великий день, день святого православия. Мы впервые собрались здесь, на этом месте, для молитвы, и надеемся, что с этого момента и до скончания века здесь будет совершаться молитва человеческого рода своему Творцу. Благодарим Бога, за то, что он собрал нас здесь, под сводом этого голубого, яркого, весеннего неба", - отметил в своём выступлении после молебна митрополит Кирилл.

Своим мнением о том, почему он пришёл на молебен и что думает о появлении в сквере собора, с Накануне.RU поделился один из его участников, екатеринбуржец Ярослав.

"Меня пригласили, и я пришёл, потому что православие есть православие. Положительно отношусь к появлению храма в сквере. Православные храмы должны быть на каждой улице. И то, что недалеко от сквера есть Храм-на-крови, Вознесенская церковь и Большой Златоуст, никак появлению храма святой Екатерины именно в этом месте не мешает. Здесь – историческое для пространство города ", - сказал он.