Порошенко заявил о "чистой" победе на выборах. Тимошенко пригрозила ему "ответом за преступления"

Действующий президент Украины Петр Порошенко уверен в своей "чистой победе" на предстоящих 31 марта президентских выборах. Об этом он сказал сегодня на митинге в Киеве.

Он заверил, что выборы будут полностью отвечать европейским стандартам. Также олигарх пообещал после переизбрания поднять вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО на саммите альянса в декабре.

В свою очередь, другой кандидат в президенты Юлия Тимошенко на своем митинге в Харьковской области пригрозила, что после выборов Порошенко "ответит за все преступления", в том числе за воровство в армии и "тарифную вакханалию".

По ее словам, первое, что она сделает как новый президент, - это посадит в тюрьму за коррупцию трех его друзей, но "тремя друзьями не обойдется".

Тимошенко добавила, что она планирует принять новую конституцию, которую вынесет на всеукраинский референдум.

Напомним, согласно опросам, Порошенко и Тимошенко делят второе и третье места в президентском рейтинге. Разница между ними не превышает статистической погрешности. Лидирует шоумен Владимир Зеленский.