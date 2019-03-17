17 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко заявил о "чистой" победе на выборах. Тимошенко пригрозила ему "ответом за преступления"

Действующий президент Украины Петр Порошенко уверен в своей "чистой победе" на предстоящих 31 марта президентских выборах. Об этом он сказал сегодня на митинге в Киеве.
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Он заверил, что выборы будут полностью отвечать европейским стандартам. Также олигарх пообещал после переизбрания поднять вопрос о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО на саммите альянса в декабре.

В свою очередь, другой кандидат в президенты Юлия Тимошенко на своем митинге в Харьковской области пригрозила, что после выборов Порошенко "ответит за все преступления", в том числе за воровство в армии и "тарифную вакханалию".

По ее словам, первое, что она сделает как новый президент, - это посадит в тюрьму за коррупцию трех его друзей, но "тремя друзьями не обойдется".

Тимошенко добавила, что она планирует принять новую конституцию, которую вынесет на всеукраинский референдум.

Напомним, согласно опросам, Порошенко и Тимошенко делят второе и третье места в президентском рейтинге. Разница между ними не превышает статистической погрешности. Лидирует шоумен Владимир Зеленский.

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Порошенко заявил о "чистой" победе на выборах. Тимошенко пригрозила ему "ответом за преступления"

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко



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