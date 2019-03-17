Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов

Донбасс и Крым вернутся на Украину, заявил президент Петр Порошенко. Он пообещал сделать "решительные шаги" по возвращению территорий после выборов.

Президент Украины заявил, что пойдет политико-дипломатическим путем.

Ранее украинская журналистка заявила, что жители Крыма не ностальгируют по Украине, а Россия за пять лет сделала для полуострова больше, чем Украина за 23 года.

Как сообщало Накануне.RU, Евросоюз в очередной раз заявил о непризнании итогов референдума 2014 г.