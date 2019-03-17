17 Марта 2019
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Армия и ВПК

Порошенко пообещал Украине новую ракетную программу

Президент Украины Петр Порошенко пообещал обновить военную ракетную программу в случае победы на выборах. По его словам, дорога к миру лежит через усиление армии.

На митинге в центре Киева Порошенко отметил, что после обновления программы ракеты смогут лететь дальше, чем сейчас. "Еще немного усилий и этой весной мы пройдем точку невозвращения в отношении России",— заявил он.

Напомним, ранее на Украине пообещали создать оружие, которое будет "бить вглубь России", а также обзавестись своим ядерным оружием.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко, по данным опросов, опустился на третье место в президентском рейтинге.

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Порошенко пообещал Украине новую ракетную программу

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Теги: Петр Порошенко, Украина,



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