17 Марта 2019
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Политика

Недовольные сербы прорвались к резиденции Вучича

Протестующие попытались прорвать оцепление вокруг резиденции президента Сербии Александра Вучича, когда тот проводил пресс-конференцию для журналистов.

Протестующим ранее удалось войти в здание государственного телевидения, они пытались выйти в эфир. Однако спецназ вывел их оттуда. Полиция не дала проникнуть недовольным в здание резиденции. Вучич, обращаясь к журналистам, заявил, что все демонстранты будут отвечать за свои действия в соответствии с законом.

Президент Сербии назвал лидеров оппозиционного "Союза за Сербию" Александр Вучич назвал "фашистами" и "олигархами". "Никогда фашистский лидер Бошко Обрадович и олигарх Драган Джиласне будут руководить этой страной", — заявил он.

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Недовольные сербы прорвались к резиденции Вучича

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Теги: Сербия, Александр Вучич, протесты в Белграде



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