Недовольные сербы прорвались к резиденции Вучича

Протестующие попытались прорвать оцепление вокруг резиденции президента Сербии Александра Вучича, когда тот проводил пресс-конференцию для журналистов.

Протестующим ранее удалось войти в здание государственного телевидения, они пытались выйти в эфир. Однако спецназ вывел их оттуда. Полиция не дала проникнуть недовольным в здание резиденции. Вучич, обращаясь к журналистам, заявил, что все демонстранты будут отвечать за свои действия в соответствии с законом.

Президент Сербии назвал лидеров оппозиционного "Союза за Сербию" Александр Вучич назвал "фашистами" и "олигархами". "Никогда фашистский лидер Бошко Обрадович и олигарх Драган Джиласне будут руководить этой страной", — заявил он.