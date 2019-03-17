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"Попахивает расизмом". Глава СПЧ прокомментировал слова Погребняка

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что слова футболиста "Урала" Павла Погребняка о натурализованных игроках в составе национальной сборной попахивают расизмом. Ранее футболист назвал смешной игру темнокожих спортсменов за Россию.

В сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство России, сказал на это Федотов.

"Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом", - приводит слова Федотова телеканал "360".

Павел Погребняк в интервью КП сказал, что сборной России можно обойтись без иностранцев. На его слова отреагировал РФС, союз рассмотрит заявление и примет решение о санкциях. ПРи этом футболиста поддержал президент "Урала" Григорий Иванов, а также бывший футболист московского "Спартака" Валерий Рейнгольд, он заявил, что Россия - "не страна папуасов" и надо выращивать своих игроков.

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"Попахивает расизмом". Глава СПЧ прокомментировал слова Погребняка

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Теги: Павел Погребняк, СПЧ, темнокожие игроки



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