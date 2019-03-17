В России разработаны мобильные сканеры для поиска наркотиков и оружия

Российская компания "Скантроник Системс" разработала мобильные сканеры для поиска оружия, наркотиков и взрывчатки. 13 инспекционно-досмотровых комплексов уже установлены в пунктах пропуска через государственную границу России.

Сканеры контролируют грузы и транспортные средства, рассказал директор по производству Сергей Симочко. Процесс сканирования занимает менее минуты.

"Мобильный комплекс способен обнаруживать стальную проволоку 0,8 миллиметра, распознает четыре группы материалов по эффективному атомному номеру, раскрашивая в соответствующие цвета полученное изображение, позволяет оценивать массу досматриваемого объекта или его отдельных частей", — приводит его слова РИА Новости.