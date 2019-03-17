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Общество За рубежом Крым

Евросоюз в пятую годовщину присоединения Крыма отказался признавать референдум

Евросоюз в очередной раз заявил, что не признает референдум в Крыму о вхождении в состав России. Заявление ЕС, подписанное главой европейской дипломатии ЕС Федерикой Могерини распространено в пятую годовщину присоединения полуострова.

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Евросоюз назвал референдум 16 марта 2014 г. "прямым вызовом международной безопасности", события привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море, говорится в заявлении.

"ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи", - цитирует РИА Новости заявление ЕС.

В заявлении также говорится, что ЕС считает эти события "прямым вызовом международной безопасности", которые "привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море".

Кроме того, Евросоюз призвал освободить задержанных украинских моряков и Олега Сенцова, который осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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Евросоюз в пятую годовщину присоединения Крыма отказался признавать референдум

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Теги: годовщина присоединения Крыма, Крым, Евросоюз, референдум



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