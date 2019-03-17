Уралвагонзавод готов поставлять дорожно-строительную технику в Сирию

"Уралвагонзавод" готовится к поставкам своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Генеральный директор УВЗ Александр Потапов заявил, что сирийцы готовы подписать контракт, но главный вопрос в деньгах.

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"Все исходит из возможностей финансирования, если у тебя средств хватает на 30 бульдозеров — это одна ситуация, если на сто — другая. И цена у каждого бульдозера будет меняться в зависимости от массовости партии", — сказал в интервью РБК Потапов.

На вопрос, возможны ли поставки в кредит, Потапов ответил: ​"Кредиты — это не к нам".