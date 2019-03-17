23 года Крым хотел в Россию. Пушков ответил украинской журналистке

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал фильм украинской журналистки Олеси Медведевой "Чей Крым? 5 лет без Украины". Медведева пришла к выводу, что у крымчан нет ностальгии по Украине, Пушков не увидел в этом ничего неожиданного.

"А с чего бы ей быть? 23 года Крым хотел в Россию, был пасынком Киева, деньги в него почти не вкладывались. А затем от Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!", - написал сенатор в twitter.

Как сообщало Накануне.RU, Медведева отметила, что в развитие инфраструктуры Крыма за последние пять лет вложено больше, чем за 23 года нахождения полуострова в составе Украины.