17 Марта 2019
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Футболист "Урала" посмеялся над темнокожими игроками российской сборной

Футболист "Урала", бывший член национальной сборной Павел Погребняк назвал смешным выступление темнокожих игроков в составе сборной России. В интервью футболист сказал, что Россия могла бы обойтись без иностранных игроков.

Погребняк заявил, что отрицательно относится к натурализованным иностранцам в составе сборной России по футболу.

"Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев", - сказал он журналисту "Комсомольской правды".

Болельщики "Урала", комментируя интервью в соцсетях, назвали выпад Погребняка "минуткой расизма". "Да Ари за сезон больше забивает чем все нападающие Урала вместе взятые на данный момент", - отметили болельщики.

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что не слышал высказывание Погребняка, но поддержал мнение о том, что в национальной команде должны играть россияне. Вместе с тем заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов сообщил ТАСС, что союз рассмотрит высказывание Погребняка. Игрок "Урала" может быть наказан, возможные санкции - денежный штраф или временная дисквалификация.

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Футболист "Урала" посмеялся над темнокожими игроками российской сборной

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Теги: Павел Погребняк, фк Урал,



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Ранее 17.03.2019 15:05 Мск "Попахивает расизмом". Глава СПЧ прокомментировал слова Погребняка

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