Жители Югры сообщили о массовом заморе рыбы

Жители Барсово Сургутского района сообщили о большом количестве мертвой рыбы на берегу водоема. Рыбаки собирают "улов" вручную, передает корреспондент Накануне.RU.

На берегу жители нашли окуня, ерша, есть даже сибирского ельца — мохтаря. Фото опубликованы в группе "Типичный Сургут".

Рыба выбрасывается на берег из-за замора - весной в воде мало кислорода, отчего рыба начинает задыхаться и выбрасывается на берег.

"Рыбы здесь такое количество, что ее можно ловить руками. Некоторая рыба погибла, конечно, но из-за того, что сейчас на улице минусовая погода, она не испортилась", — рассказывают очевидцы.





