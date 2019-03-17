"Это мегавызов!". Климкин рассказал о трудовой миграции с Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не считает катастрофой массовый отъезд жителей страны в другие страны в поисках работы.

Это мегавызов для страны, заявил министр в интервью "Радио Культура".

По данным Минсоцполитики Украины, на сезонные работы за рубеж уезжают около 9 млн граждан страны. В последние годы показатель трудовой миграции приблизился к 20% населения.

Как сообщало Накануне.RU, Украина попала в топ-10 депрессивных экономик мира. По данным опросов, треть населения страны волнует высокая безработица.