Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Латвии позором

Около тысячи человек приняли участие в шествии легионеров "Ваффен СС" в Риге. Российское посольство в Латвии назвало акцию позором, передает корреспондент Накануне.RU.

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Шествие состоялось в субботу. СМИ отмечали, что на акции почти не было непосредственно ветеранов легиона, но зато много молодежи. У некоторых участников на одежде присутствовала свастика.

"Позор! В центре европейской столицы опять с почестями "маршируют" бывшие легионеры "Ваффен СС" и их приспешники. И это в преддверии 75-ой годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!", - говорится в сообщении посольства.

Pro and anti Latvian Legion Day events to take place in Riga today https://t.co/seBqR86UkI pic.twitter.com/0b8LPDeAMa — The Baltic Times (@thebaltictimes) March 16, 2019

Дипмиссия напомнила, что ранее безнаказанной осталась демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии.

Шествие, напомним, проходит ежегодно.