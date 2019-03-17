Пентагон закупает ракеты против России и Китая

Министерство обороны США закупает более 10 тыс. управляемых ракет для возможного применения их в будущем против России и Китая.

По данным Task and Purpose, расходы на ракеты "земля - земля" будут включены в проект бюджета на 2020 г. Военный бюджет из-за этого увеличится на $1,4 млрд. Как сообщало Накануне.RU, военные расходы в 2019 г. уже установили исторический рекорд, при этом рост трат на оборону, по мнению аналитиков, приближает Штаты к банкротству.

Task and Purpose указывает, что новый рост расходов на пополнение ракетного арсенала связан с "переориентировкой" Пентагона на наземные системы залпового огня для противостояния "великим державам" — России и Китаю.