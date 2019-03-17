В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет

В России разрабатываются фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 единиц крылатых ракет "Калибр".

Конструкторскую документацию разрабатывает Северное проектно-конструкторское бюро.

Помимо этого, в арсенал кораблей будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что российские корабли начали оснащать системами, вызывающими галлюцинации у противников. Этим оборудованием оснастят фрегаты проекта 22350, строящиеся на заводе "Северная верфь".