В России появятся фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет
В России разрабатываются фрегаты проекта 22350М, которые способны нести на борту до 48 единиц крылатых ракет "Калибр".
Конструкторскую документацию разрабатывает Северное проектно-конструкторское бюро.
Помимо этого, в арсенал кораблей будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Ранее сообщалось, что российские корабли начали оснащать системами, вызывающими галлюцинации у противников. Этим оборудованием оснастят фрегаты проекта 22350, строящиеся на заводе "Северная верфь".