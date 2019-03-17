17 Марта 2019
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Армия и ВПК

Штаты могут обанкротиться из-за военных расходов

Увеличение расходов на армию ведут США к банкротству. Причина в том, что американские военные тратят огромные суммы на не связанные с армией покупки, пишет CounterPunch.
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В качестве примера издание приводит закупки кресла за $9241, фарфоровые столовых приборов за $53 тысячи, алкоголь за $308 тыс.

Также СМИ отмечает, что огромные траты заставляют США брать займы у других стран: "Эти деньги идут лишь на финансирование госинститутов и бесконечных войн по всему миру, тогда как образование, здравоохранение, инфраструктура находятся в упадке".

С 2001 г. США потратили на войны за рубежом $4,7 трлн, а долг страны растет со скоростью $32 млн в час.

Как сообщало Накануне.RU, на оборонные расходы в 2019 г. Штаты потратят $716 млрд. Оборонный бюджет стал самым высоким за всю историю страны.

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Штаты могут обанкротиться из-за военных расходов

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Теги: расходы на оборону, США, банкротство,



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