Открыта трасса для запуска ракет-носителей "Союз-2" с космодрома "Восточный"

На космодроме "Восточный" открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2". Она может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции.

До сих пор корабли к МКС запускали только с "Байконура".

Трасса открыта для пусков ракет-носителей "Союз-2" на орбиту с наклонением 51 градус к экватору, на которой летает МКС. Районы падения под номерами 511, 513 и 515 для отделяющихся частей ракет отведены в Хабаровском крае (для боковых блоков первой ступени и головного обтекателя) и Охотском море (для второй ступени), сообщает РИА Новости со ссылкой на документ "Альфа Страхования" - одной из компаний, страхующих российские космические запуски и спутники. Также в нем говорится об открытии еще одной трассы - для выведения на орбиту с наклонением 64 градуса к экватору навигационных спутников "Глонасс" ракетами "Союз-2". Районы падения под номерами 641, 643 и 645 для отделяющихся частей ракет будут располагаться в Хабаровском крае и Магаданской области.

Работы по открытию новой трассы проводились в рамках Федеральной космической программы.

В 2016-2018 годах с "Восточного" провели четыре космических пуска, один из них в ноябре 2017 г. завершился аварией.