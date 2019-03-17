Тюменские коммунисты сообщают о большом количестве досрочно поголосовавших на выборах районных депутатов

Штаб КПРФ обеспокоен высоким количеством досрочно проголосовавших на ряде участков на выборах в Голышманово Тюменской области. Сегодня там проходят выборы депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Наблюдатели от КПРФ сообщают об аномально высоком количестве досрочно проголосовавших на ряде избирательных участках. Речь идет об участке №704 (с. Голышманово), где досрочно проголосовало 30 избирателей из 706 (4%). Аналогичная ситуация на участке №713, где примерно из 935 избирателей досрочно проголосовало 33 человека (3,5%). На избирательном участке №705 из 347 избирателей досрочно проголосовало 20 человек (5,8% избирателей).

"Избирательный штаб КПРФ обеспокоен высокими количеством досрочно проголосовавших на данных избирательных участков и ставит под сомнение результаты досрочного голосования", - сообщили в пресс-службе.

По мнению коммунистов, из-за низкой явки на выборах местного уровня, досрочное голосование предопределяет исход борьбы. На выборы на каждом участке придёт не более 200-250 человек. Таким образом, эти 3-5% голосов досрочно проголосовавших в общей явке будут иметь долю порядка 15-20%.

При подсчёте голосов избирателей наблюдатели от КПРФ, находящиеся на данных участках, будут требовать отдельного пересчёта голосов по бюллетеням досрочно проголосовавших избирателей.