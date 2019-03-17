Reuters: перед падением разбившийся в Эфиопии Boeing набрал слишком высокую скорость и высоту

Потерпевший крушение в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 перед падением набрал "необычайно высокую скорость". О результатах расшифровки "черных ящиков" со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Прежде чем пилот сообщил о проблемах и попросил разрешения резко набрать высоту: подняться до уровня 14 000 футов (4200 м) над уровнем моря — около 6400 футов (2000 м) над аэропортом, а затем попросил вернуться в аэропорт.

"Он сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться",— сказал источник, добавив, что подробностей о данной проблеме не сообщалось, и голос пилота звучал нервно. Кроме того скорость самолета после вылета была достигая около 400 узлов (700 км/ч), а не 200–250 узлов (400 км/ч), что более типично для минут после вылета. "Это слишком быстро",— сказал источник.

Эксперты говорят, что пилоты, как правило, просят подняться, когда испытывают проблемы у земли, чтобы получить запас для маневра, пишет "Коммерсант". Диспетчер дал разрешение для поворота направо, потому что слева находится город. Примерно через минуту самолет пропал с радара. Ожидается, что Boeing завершит исправление программного обеспечения для этой системы в течение недели или 10 дней, сообщили источники.

Как сообщало Накануне.RU, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines выполнял рейс в кенийский Найроби и потерпел крушение. В результате крушения эфиопского "Боинга" никто не выжил. На борту находились 157 человек, из которых 149 человек являлись иностранными гражданами 35 государств, а также 8 членов экипажа. При крушении самолета погибли трое граждан России.