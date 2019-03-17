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Происшествия За рубежом

СМИ сообщили о попытке дочери Майкла Джексона покончить с собой

Дочь музыканта Майкла Джексона Пэрис попала в больницу после попытки самоубийства. По данным журнала TMZ, инцидент связан с недавно вышедшим на экраны документальным фильмом "Покидая Неверленд", где рассказывается об интимных отношениях певца с несовершеннолетними детьми.

Однако сама Пэрис Джексон в twitter опровергла информацию и назвала журналистов лжецами. Позднее People со ссылкой на данные полиции подтвердил информацию о госпитализации дочери Джексона. Сейчас девушку выписали.

Как сообщало Накануне.RU, "Первый канал" отказался показывать фильм "Покидая Неверленд". Родственники Джексона готовятся судиться с создателями фильма (он был снят по заказу телеканала HBO).

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СМИ сообщили о попытке дочери Майкла Джексона покончить с собой

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Теги: Майкл Джексон, Пэрис Джексон, Leaving Neverland



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