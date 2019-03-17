17 Марта 2019
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Общество За рубежом

Демонстранты захватили здание гостелевидения Сербии

Шествие против политики президента Сербии Александра Вучича в Белграде закончилось захватом здания телевидения Сербии (РТС)..

Демонстранты вместе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем забросали здание яйцами, затем они проникли в коридор телевидения и обклеили его листовками. Демонстранты требовали предоставить им эфир для вещания.

Прибывший на место спецназ вывел протестующих из телецентра.

По данным ТАСС, Александр Вучич записал обращение к народу в связи с субботними беспорядками. Экстренное обращение Вучича покажут в воскресение в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Акции протеста в Сербии продолжаются с начала декабря, после нападения на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича.

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Демонстранты захватили здание гостелевидения Сербии

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Теги: Сербия, протесты, гостелевидение сербии



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