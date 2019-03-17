Демонстранты захватили здание гостелевидения Сербии

Шествие против политики президента Сербии Александра Вучича в Белграде закончилось захватом здания телевидения Сербии (РТС)..

Демонстранты вместе с лидером оппозиционного движения "Двери" Бошко Обрадовичем забросали здание яйцами, затем они проникли в коридор телевидения и обклеили его листовками. Демонстранты требовали предоставить им эфир для вещания.

Прибывший на место спецназ вывел протестующих из телецентра.

По данным ТАСС, Александр Вучич записал обращение к народу в связи с субботними беспорядками. Экстренное обращение Вучича покажут в воскресение в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

🎥 Now outside RTS in Serbia’s capital, Belgrade.



Riot police have removed everyone from the premises. Anti-govt protesters remain outside.#1od5miliona pic.twitter.com/xUCrd7qohU — Balkan Insight (@BalkanInsight) March 16, 2019

Акции протеста в Сербии продолжаются с начала декабря, после нападения на лидера оппозиционной партии "Левица" Борислава Стефановича.