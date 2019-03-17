17 Марта 2019
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Общество Крым Украина

"Ностальгии по Украине нет". Журналистка из Киева поделилась впечатлениями от Крыма

У жителей Крыма нет ностальгии по Украине, заявила киевская журналистка Олеся Медведева по итогам тревел-проекта "Чей Крым? 5 лет без Украины". По ее словам, сейчас зарплаты и соцвыплаты жителей Крыма больше, чем у украинцев, а в развитие инфраструктуры полуострова вкладываются значительные средства.
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По словам журналистки телеканала "Страна.ua", Россия за пять лет вложила в республику больше средств, чем Украина за 23 года. С нуля созданы такие объекты, как трасса "Таврида", аэропорт Симферополя, ТЭС, медцентр имени Семашко.

Медведева отметила, что в Крыму бензин и "коммуналка" дешевле, чем на Украине, а пенсия и соцвыплаты выше.

"Около 70% все же за Россию. "По Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 г.", - говорит Медведева.

Среди недостатков она выделяет отсутствие на полуострове международных компаний из-за санкций, а также то, что всем приходится жить по закону и платить налоги. Журналистка заявляет, что на Украине налоги платит только лох. "Малому бизнесу Крыма, который привык работать совсем в других условиях, это непривычно и очень неудобно", - говорится в репортаже

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"Ностальгии по Украине нет". Журналистка из Киева поделилась впечатлениями от Крыма

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Теги: Крым, Олеся Медведева,



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