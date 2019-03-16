Зауральская хоккейная дружина на домашнем льду сравняла счет в четвертьфинальной серии матчей Кубка Петрова с "Торосом"

Хоккейный клуб "Зауралье" на домашнем льду сумел одолеть своего соперника по 1/4 финала Кубка Петрова нефтекамский "Торос" 16 марта, передает корреспондент Накануне.RU.

Четвертый матч серии закончился со счетом 3:2 в пользу подопечных Альберта Логинова. Сейчас общий счет серии - 2:2. Впереди еще как минимум 2 матча.

Первый период хоккеисты отыграли всухую, удача не улыбнулась ни "Зауралью", ни "Торосу", однако второй и третий отрезки встречи запомнились серией удачных для обеих команд моментов. На 36-ой минуте счет открыл Иван Коренков, но уже на 41-ой минуте нефтекамец Сергей Емелин сравнял счет. Прошло менее двух минут и зауральцы вновь вырвались вперед - гол в ворота "Тороса" забросил Артем Гарифулин. Однако команда Руслана Сулейманова смогла переломить ход встречи и на 46-ой минуте Артем Гордеев сделал счет 2:2.

Команды ушли на перерыв и готовились к напряженному овертайму, однако болельщикам не пришлось долго ждать - на 63-й минуте матча победную шайбу забросил Илья Авраменко.

Главный тренер "Тороса" Руслан Сулейманов, комментируя итоги встречи, отметил, что игра прошла хорошо.

"К сожалению, нам немножко не повезло. Но молодцы, сражались. Чуть-чуть не дотерпели. Серия продолжается, ничего страшного не произошло", - сказал Сулейманов.

По словам главного тренера "Зауралья" Альберта Логинова, с каждым матчем игры становятся все интереснее и интереснее.

"Команды совершают много ошибок в обороне и создается много голевых моментов. Для болельщиков это очень интересно и здорово, поэтому и поддержка с трибун сегодня такая хорошая была. Готовимся к следующей игре, серия продолжается", - сказал Логинов.

Следующая игра четвертьфинальной серии пройдет 19 марта в Нефтекамске.