СкверуБыть# В Екатеринбурге прошел концерт рок-исполнителей против застройки сквера у драмтеатра. Площадку любезно предоставил Ельцин-центр.

17 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто такой Платошкин?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

#СкверуБыть# В Екатеринбурге прошел концерт рок-исполнителей против застройки сквера у драмтеатра. Площадку любезно предоставил Ельцин-центр.

Сегодня в Екатеринбурге прошел концерт против застройки сквера у театра драмы. Для жителей города бесплатно выступили более 10 музыкальных групп, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

На сцене "Ельцин-центра" выступили Курара, ДЗИНЬ, Авангард Леонтьева, рэпер Наум Блик, EK-playaz, Nuggers Brass Band, Bob and The Monsters, Diddley Dogs, Magical Marginals, Flora Bichakhchyan, ТАРАНТИНА, Гр. 665 и INABLVCKDOG.

Концерт собрал около сотни горожан, которые делятся отзывами в соцсетях. "Было круто! Ребята, вы такие молодцы! Всем, кто организовал, выступал и пришел. Когда мы едины мы непобедимы!", "Мы за сквер! Мы против вырубки сквера в самом центре города ради строительства очередного храма", "Спасибо за концерт!" – пишут жители Екатеринбурга в соцсети ВКонтакте под хэштегом #СкверуБыть.

скверубыть, концерт за сохранение сквера(2019)|Фото: vk.com/elenosi

скверубыть, концерт за сохранение сквера(2019)|Фото: vk.com/tatiana.firstova

Напомним, в феврале комиссия по городскому хозяйству разрешила отдать землю в сквере у Театра драмы под строительство религиозных объектов, а точнее - под храм святой Екатерины.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

#СкверуБыть# В Екатеринбурге прошел концерт рок-исполнителей против застройки сквера у драмтеатра. Площадку любезно предоставил Ельцин-центр.

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скверубыть, концерт за сохранение сквера, театр драмы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 607

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети