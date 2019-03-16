#СкверуБыть# В Екатеринбурге прошел концерт рок-исполнителей против застройки сквера у драмтеатра. Площадку любезно предоставил Ельцин-центр.

Сегодня в Екатеринбурге прошел концерт против застройки сквера у театра драмы. Для жителей города бесплатно выступили более 10 музыкальных групп, передает корреспондент Накануне.RU.

На сцене "Ельцин-центра" выступили Курара, ДЗИНЬ, Авангард Леонтьева, рэпер Наум Блик, EK-playaz, Nuggers Brass Band, Bob and The Monsters, Diddley Dogs, Magical Marginals, Flora Bichakhchyan, ТАРАНТИНА, Гр. 665 и INABLVCKDOG.

Концерт собрал около сотни горожан, которые делятся отзывами в соцсетях. "Было круто! Ребята, вы такие молодцы! Всем, кто организовал, выступал и пришел. Когда мы едины мы непобедимы!", "Мы за сквер! Мы против вырубки сквера в самом центре города ради строительства очередного храма", "Спасибо за концерт!" – пишут жители Екатеринбурга в соцсети ВКонтакте под хэштегом #СкверуБыть.

Напомним, в феврале комиссия по городскому хозяйству разрешила отдать землю в сквере у Театра драмы под строительство религиозных объектов, а точнее - под храм святой Екатерины.