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Юлия Началова умерла

Певица Юлия Началова умерла сегодня вечером, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.

В понедельник стало известно, что артистка попала в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови.

В среду певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сегодня отец Началовой сообщил, что артистке прооперировали ногу, пишет РИА Новости.

38-летняя певица страдала диабетом и подагрой.

Юлия Началова(2017)|Фото:Wikimedia Commons

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Юлия Началова умерла

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Теги: юлия, началова



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