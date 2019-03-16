Юлия Началова умерла
Певица Юлия Началова умерла сегодня вечером, сообщила пиар-директор артистки Анна Исаева.
"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", - написала она в Instagram.
В понедельник стало известно, что артистка попала в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови.
В среду певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее сегодня отец Началовой сообщил, что артистке прооперировали ногу, пишет РИА Новости.
38-летняя певица страдала диабетом и подагрой.