16 Марта 2019
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Политика В России

Госдума может лишить Белоусова мандата по требованию следствия

Госдума может лишить депутата Вадима Белоусова мандата по требованию следствия. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.

По словам депутата, с Белоусова снята неприкосновенность.

"Они (правоохранительные органы) должны обратиться еще раз (в Государственную думу), и мы тогда лишим его мандата", - сказал Отари Аршба, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, вчера Ленинский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте депутата Госдумы Вадима Белоусова. Прокурор ходатайство следствия не поддержал.

Депутат обвиняется в получении взятки в размере около 3,5 млрд руб.

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Госдума может лишить Белоусова мандата по требованию следствия

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Теги: госдума, вадим белоусов



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