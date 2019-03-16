У Зюганова попросили отставки Ивачева: "Распускает свердловский комсомол и предает идеологию КПРФ"

Члены екатеринбургского комсомола потребовали отставки руководителя областного комитета КПРФ в Свердловской области Александра Ивачева. Сегодня на пленуме обкома произошла потасовка: недовольные закрытием екатеринбургского отделения комсомольцы пришли публично выразить свой протест перед единомышленниками, но председатель не дал им слова и вызвал полицию, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков рассказал, что причиной недовольства стало решение Александра Ивачева уничтожить екатеринбургское отделение ЛКСМ.

"По его приказу было выпущено абсолютно незаконное, нелегитимное решение. Думский комсомол в составе 63 ребят оспаривает это решение, мы против этого", - отметил Андрей Пирожков в разговоре с Накануне.RU.

Сегодня комсомольцы решили высказать свою позицию на заседании пленума областного комитета КПРФ. По словам Пирожкова, Ивачев безапелляционно заявил с трибуны об "антипартийной деятельности" комсомола, после чего комсомольцы решили взять слово. Руководитель обкома это намерение не поддержал и попросил коллег выставить представителей ЛКСМ из зала, рассказал депутат. Когда остальные присутствующие коммунисты проголосовали за то, чтобы дать слово лидеру комсомольцев Андрею Хабарову, Ивачев вызвал полицию.

"Мы дождались окончания пленума, на котором исключили большинство комсомольцев, активистов, однопартийцев, и всем участникам пленума раздали памятку и обращения ко всем товарищам. Весь екатеринбургский комсомол считает, что Ивачев никакого отношения к коммунистической идеологии не имеет", - добавил Пирожков.

В обращении комсомольцы перечисляют свои претензии к Александру Ивачеву. В памятке говорится о дорогой недвижимости и автомобиле главы свердловского обкома, а также описаны внутрипартийные интриги.

"Сегодня руководитель обкома КПРФ в Свердловской области Александр Ивачев показал себя как лицемера, труса и предателя партии и коммунистических идей. (…) Поэтому, как член партии КПРФ, я призываю ЦК и лично Геннадия Андреевича разобраться в этой ситуации и отправить Ивачева в отставку вместе с так называемым персеком обкома комсомола Курочкиным", - написал на своей странице ВКонтакте член комитета Свердловского областного отделения КПРФ Расул Гулиев.

Сам Александр Ивачев назвал произошедшее на пленуме провокацией и попыткой сорвать заседание.

"Официально могу заявить, что среди группы провокаторов кроме депутата гордумы Андрея Пирожкова не было членов комсомола и уж тем более членов партии. Что касается мотивов этой акции, могу лишь предположить, что наша протестная активность по мусорной и пенсионной реформе, по памятнику В.И. Ленину в Ревде, а также принципиальная позиция в Асбесте вынудила власть пойти на такие некрасивые действия", - написал в соцсетях лидер свердловских коммунистов.