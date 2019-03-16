Администрацию Порошенко нацисты забросали свиньями

В Киеве состоялся масштабный митинг "Национального корпуса" (запрещен в России) против воровства в армии, которое, по мнению нацистов, покрывает действующий президент Петр Порошенко, так как не хочет выполнить их требование и посадить в тюрьму своего давнего и близкого бизнес-партнера - замглавы СНБО Олега Гладковского, уволенного им в связи со скандалом из-за масштабных хищений в "Укроборонпроме", но не привлеченного к ответственности. Поскольку первая фамилия Гладковского - Свинарчук, то было принесено несколько тысяч игрушечных свинок. Акция завершилась стрельбой ими из огромной рогатки по администрации Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, нацисты уже заставили Порошенко принять повышенные меры безопасности на своих выступлениях, а также не анонсировать их заранее, что создает негативный фон предвыборной кампании олигарха. После столкновений в Черкассах все его митинги теперь проводят за забором, на них пускают через рамки, а к сцене пропускают только по специальным спискам. В результате митинги проходят в сравнительно небольшой толпе сторонников Порошенко, за которой располагаются его многочисленные противники. Это приводит к разным инцидентам. Так, во время последней поездки, в Закарпатье, Порошенко нахамил пенсионеру, "поблагодарившему" его за бедность, а разозленный губернатор Геннадий Москаль из-за спины Порошенко выхватил из рук человека нежелательную фотографию, которую тот показывал олигарху, скомкал ее и бросил в лицо.

Сегодняшняя акция нацистов заставила полицию еще ночью перекрыть правительственный квартал. СМИ пишут, что на подъездах и подходах к нему массово проверялись документы у всех въезжающих и входящих пешком, причем пропускали лишь киевлян. На въездах в Киев останавливались и проверялись все автобусы. На короткое время в городе фактически было введено осадное положение. Власть явно опасалась митинга нацистов, который охраняли три тысячи полицейских.

Митинг получился довольно массовым, несмотря на дождь. По меньшей мере, было несколько тысяч человек. Возможно, этому способствовало отсутствие партийных флагов. Украинский диссидент Степан Хмара со сцены требовал отставки Порошенко, назвав его "мошенником, злодеем и грабителем". Он призвал после 31 марта взять под контроль аэропорты и вокзалы, чтобы Порошенко не смог сбежать.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий заявил, что Порошенко не трогает Гладковского, так как знает, что если он его сдаст, то завтра тот сдаст самого Порошенко.

После митинга колонна двинулась к администрации Порошенко, в сторону которой бросали и стреляли свинками из огромной рогатки под скандирования "Свинарчуков - за решетку!". Акция, несомненно, требовала большого финансирования. Напомним, "Нацкорпус" связывают с главой МВД Арсеном Аваковым.

Никаких столкновений в Киеве не произошло, однако еще несколько часов движение в центре города оставалось перекрыто. Нацисты пообещали провести новую акцию через неделю.

В Полтаве, где выступал Порошенко, также произошел инцидент со свинками. В группе "Подслушано в Полтаве" в Facebook выложили видео, на котором видно, что полицейский кордон забрасывают свинками, после чего начинается стычка, и полицейские в шлемах и с дубинками гоняются за активистами, заламывают им руки и кладут лицом в землю.

Используя хищения в ВСУ как повод, нацистам в значительной степени уже удалось сорвать предвыборную кампанию Порошенко, окружив ее негативным фоном.