"Кастрировали маршрутную сеть!" Пермяки вышли на митинг против новой транспортной модели

Порядка 100 пермяков вышли сегодня на митинг за сохранение троллейбусного движения, против новой транспортной схемы и трансформации Горнозаводской железной дороги, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители Перми назвали новую маршрутную сеть кастрированной, ведь все маршруты обрезаны с расчетом на частые пересадки пассажиров. В мэрии заявляли, что пересадки будут бесплатными благодаря единому билету, но пермяков такая схема не устраивает.

"Единицы пользуются этим пересадочным билетом, потому что он действует 40 минут от начала поездки. Люди не укладываются в это время и они вынуждены снова оплачивать свой проезд", - заявила местная жительница.

Координатор регионального отделения "Левого фронта" Сергей Андреянов усомнился в том, что пересадки действительно будут бесплатными и предрек дальнейшее удорожание проезда.

Депутат гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев напомнил, что электротранспорт самый экологически чистый, и во всех странах его пытаются сохранить, а не уничтожить, как в Перми.

К акции протеста присоединилась и молодежь. "Мне будет неудобно передвигаться по городу и добираться до учебы", - поделился студент.

Участники митинга потребовали отставки губернатора Пермского края Максима Решетникова и роспуска администрации города.