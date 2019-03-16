"Для власти я говно": вкладчики Татфондбанка потребовали назад свои деньги

В Казани вкладчики Татфондбанка и Интехбанка потребовали возвращения своих денег и проведения объективного расследования причин банкротства финансовых организаций. Сегодня в столице Республики Татарстан прошел митинг пострадавших клиентов банков-банкротов. Акция протеста собрала около 100 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Два года назад, 3 марта 2017 г. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков из Татарстана - Татфондбанка, Анкор банка и Интехбанка. На их долю приходилась четверть всех банковских активов в регионе. Позднее ущерб от деятельности экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина в более 50 млрд руб.

За эти два года, по словам вкладчиков банков, своих денег назад они не получили.

"Все те, кто должны был денег кредитору Татфонбанка и Интехбанка, удачно выиграли все суды, и теперь никто ничего нам не должен. Все фирмы, которые брали невозвратные кредиты, банкротятся, уходят от ответственности. То есть мы все глубже погружаемся в болото невозврата наших денег", - рассказала журналистам Александра Юманова.

Местные власти, Следственный комитет и депутаты помочь вкладчикам не могут, ссылаясь на несовершенство законодательства, по которому клиентов банков-банкротов нельзя признать потерпевшими.

Юманова добавила, что некоторые вкладчики получили частичную компенсацию, но ее размер несравним по сравнению с ущербом.

"Мы собрались сегодня, чтобы предъявить чиновникам свои требования по возврату денег и по объективному расследованию причин банкротства банка", - заявила активистка.

Основным лозунгом митинга стало высказывание "Я говно". Именно так, по ощущениям вкладчиков, к ним относятся власти Татарстана.

"Два года назад отозвали лицензию у Татфондбанка. Тогда мне было 37 лет, и все эти 37 лет я считала, что я человек. За эти два года я осознала, что я не человек, я говно", - выступила Александра Юманова.

Власти считают пострадавших от банкротства банка пустым местом, продолжил Руслан Титов.

"Я житель Татарстана, я говно. Два года назад у меня был бизнес, деньги были в Татфондбанке, а потом банк ограбили. За эти два года ничего не поменялось. Я говно, зачем что-то делать для говна?" – заявил мужчина.